|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России почти треть компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск
7.4.2020 21:09
Фото: pointville.ag
Как свидетельствуют результаты исследования, которое проводил Центр стратегических разработок, в 21% компаний произошло сокращение заработной платы.
При этом около трети сотрудников были отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Как стало известно, еще порядка 22% российских компаний намерены отправить своих работников в неоплачиваемый отпуск в ближайшие дни.
Еженедельный мониторинг проводил Центр стратегических разработок (ЦСР). Результаты исследования, которое получило название "Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года", показали, что еще 35% компаний в самое ближайшее время могут урезать зарплату.
Вместе с тем, из-за продолжающейся эпидемии COVID-19 риску банкротства сейчас оказались подвержены 28% отечественных компаний.
Ранее сообщалось о том, какой удар пандемия нанесла по экономике Швеции. По итогам марта уровень банкротств в гостиничном и ресторанном бизнесе увеличился на рекордные 123% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Коронавирус негативно повлиял и на транспортную сферу, где число банкротств возросло на 105%. Специалисты еще никогда не сталкивались с таким приростом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|