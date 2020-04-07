ИнтерНовости - новости в стране и мире
Жителям Черновицкой области запретили покидать дома
Жителям Черновицкой области запретили покидать дома
Границы Чечни открыты для перевозки товаров и лекарств, заявил Кадыров
Границы Чечни открыты для перевозки товаров и лекарств, заявил Кадыров
В мире COVID-19 заражены более 1,2 млн человек
В мире COVID-19 заражены более 1,2 млн человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названа дата пика эпидемии COVID-19 в РоссииНазвана дата пика эпидемии COVID-19 в России
В России почти треть компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпускВ России почти треть компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году отменять не будутМинпросвещения: ЕГЭ в этом году отменять не будут
В Астраханской области из-за нехватки рабочих могут быть сорваны полевые работыВ Астраханской области из-за нехватки рабочих могут быть сорваны полевые работы
В Китае за сутки не было ни одного случая внутреннего заражения COVID-19В Китае за сутки не было ни одного случая внутреннего заражения COVID-19

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле
Цветы жизни. 42. Вспомнить всеЦветы жизни. 42. Вспомнить все

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Курском две девушки пытались убить опекунов и их детей


7.4.2020 07:45
Под Курском две девушки пытались убить опекунов и их детейФото: kam24.ru

Следственные органы Курской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство шести человек.

К инциденту причастны девочки-подростки, передает пресс-служба регионального управления СКР.

ЧП случилось в селе Старое Роговое, где вместе со своими опекунами и их родными детьми 2013 и 2014 г.р. проживали девушки 17 и 15 лет. Кроме того, в семье также есть дети 2010 и 2013 г. р., взятые под опеку.

По материалам уголовного дела, старшая из девушек-подростков, испытывая личную неприязнь к опекунам, начала планировать убийство всей семьи. Она также предложила присоединиться к ней 15-летней девочке. В результате ночью 3 апреля, когда все домочадцы заснули, подростки открутили вентили газовой плиты, которая находилась на кухне. Закрыв двери, девушки покинули дом.

К счастью, хозяин смог вовремя почувствовать запах и отключил газ.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Скончался ребенок, пострадавший при взрыве в МагниторскеСкончался ребенок, пострадавший при взрыве в Магниторске
Король Таиланда самоизолировался в Германии с десятками наложницКороль Таиланда самоизолировался в Германии с десятками наложниц
Пентагон не будет эвакуировать экипаж авианосца, на котором произошла вспышка коронавирусаПентагон не будет эвакуировать экипаж авианосца, на котором произошла вспышка коронавируса
Елизавета II обратится к нации в связи с распространением коронавирусаЕлизавета II обратится к нации в связи с распространением коронавируса
СМИ: Бориса Джонсона собираются подключить к ИВЛСМИ: Бориса Джонсона собираются подключить к ИВЛ

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru