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Под Курском две девушки пытались убить опекунов и их детей
7.4.2020 07:45
Фото: kam24.ru
Следственные органы Курской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство шести человек.
К инциденту причастны девочки-подростки, передает пресс-служба регионального управления СКР.
ЧП случилось в селе Старое Роговое, где вместе со своими опекунами и их родными детьми 2013 и 2014 г.р. проживали девушки 17 и 15 лет. Кроме того, в семье также есть дети 2010 и 2013 г. р., взятые под опеку.
По материалам уголовного дела, старшая из девушек-подростков, испытывая личную неприязнь к опекунам, начала планировать убийство всей семьи. Она также предложила присоединиться к ней 15-летней девочке. В результате ночью 3 апреля, когда все домочадцы заснули, подростки открутили вентили газовой плиты, которая находилась на кухне. Закрыв двери, девушки покинули дом.
К счастью, хозяин смог вовремя почувствовать запах и отключил газ.
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