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Королева Великобритании поблагодарила подданных, которые соблюдают карантин
6.4.2020 09:37
Фото: vk.com
Елизавета II в воскресенье, 5 апреля, выступила со специальным обращением к подданным.
Британская королева напомнила жителям страны о самодисциплине и твердости характера.
Королева Великобритании Елизавета II в своем обращении к нации напомнила подданным о самодисциплине и твердости характера, а также выразила надежду, что в будущем "все смогут гордиться тем, как они ответили на этот вызов". Следующие поколения скажут, что сегодняшние британцы были не менее сильными, чем все другие. По словам королевы, для жителей Великобритании также свойственны спокойная благожелательность и способность на сочувствие.
Продолжающаяся пандемия стала "временем потрясений" для Британии. Всем пришлось столкнуться с невероятными сложностями в повседневной жизни, констатировала Елизавета II. Она поблагодарила медиков, которые ведут борьбу с заболеванием, а также всех, кто старается соблюдать меры безопасности, введенные в связи с COVID-19.
На сегодняшний день Великобритания входит в число стран с наибольшим количеством летальных исходов среди пациентов с коронавирусом - умерли уже около 5 тыс. человек. В общей сложности заболевание было выявлено у 47,8 тыс. жителей страны.
В минувшие выходные множество граждан Великобритании решили воспользоваться хорошей погодой. Пренебрегая рекомендациями властей и медиков, они направились в парки и на пляжи, проводя время в компании.
Ранее стало известно о госпитализации премьер-министра Бориса Джонсона, у которого ранее диагностировали COVID-19.
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