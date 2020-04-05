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Роспотребнадзор начинает платно тестировать на коронавирус


08:55
Роспотребнадзор начинает платно тестировать на коронавирусФото: prozhelezu.ru

С сегодняшнего дня, 6 апреля, граждане России, желающие сдать анализ на наличие вируса SARS-CoV-2, могут сделать это самостоятельно, без направления врача.

Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, услуга будет осуществляться в тестовом режиме и платно.

Пресс-служба ведомства информирует о том, что массовый скрининг на коронавирус COVID-19 будет проводить Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Желающим предлагается оставить заявку.

Предполагается, что специалисты лаборатории будут посещать желающих на дому. Стоимость услуги пока не уточняется. Известно также, что на данный момент она доступна лишь жителям столицы и Подмосковья.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что ведомству удалось разработать собственную высокоточную тест-систему, которая позволяет диагностировать заболевание на ранней стадии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

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