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На Камчатке выявили первые два случая заражения COVID-19
5.4.2020 13:11
Фото: vk.com
Руководство региона подтвердило сведения о двух первых случаях заражения COVID-19, передает ТАСС.
Местные жители, у которых был выявлен коронавирус нового типа, не покидали границы РФ и даже не выезжали за пределы края, заявили в правительстве Камчатского края.
Ранее Камчатка оставалась в числе последних семи регионов РФ, до которых еще не добралось заболевание.
По данным местных властей, граждане, у которых подтвердился диагноз, не выезжали за пределы Камчатского края. Специалисты уже установили круг контактов, все они, как и заразившиеся пациенты, сейчас находятся в отдельных боксах.
С 1 апреля на территории Камчатского края был введен в действие режим полной самоизоляции. Власти настоятельно рекомендовали населению оставаться дома, кроме установленных случаев, в частности, необходимости обратиться за экстренной медицинской помощью или ситуаций, когда может возникнуть прямая угроза жизни и здоровью.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские регионы, где было выявлено наибольшее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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