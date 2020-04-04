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В Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом направляют военных медиков
01:25
Фото: ynet.co.il
В штат Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом направлена тысяча военных медиков, заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Глава США пояснил, что армия будет задействована "на более широкой основе", передает телевизионный канал CNBC.
По словам Дональда Трампа, на территории штата Нью-Йорк продолжает распространяться инфекция. Учитывая, что медицинские учреждения уже переполнены, начинают задействовать военных специалистов.
Трамп также допустил запрет на полеты в наиболее охваченные коронавирусом районы Соединенных Штатов. По его словам, администрация страны сейчас рассматривает возможность прекращения внутреннего авиасообщения, проводятся консультации с "губернаторами штатов, авиакомпаниями". Президент отметил, что "это очень трудное решение".
Как уже сообщалось, военные плавучие госпитали подошли к Лос-Анджелесу и Нью-Йорку, чтобы разгрузить местные больницы. Предполагалось, что на огромных кораблях будут помогать людям, не зараженным коронавирусом.
Однако пациенты, чтобы попасть на борт, должны быть осмотрены врачами на берегу - скорая не может доставлять их в госпитали напрямую. Поэтому корабли пока еще не начали действовать в полную силу, пишут американские СМИ.
Ранее телеканал CNN рассказал о военной похоронной бригаде, которую Пентагон направил в помощь властям Нью-Йорка на фоне тяжелой эпидемиологической обстановки в городе.
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