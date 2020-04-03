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В Кремле назвали условия возможного сокращения нерабочего периода


01:20
В Кремле назвали условия возможного сокращения нерабочего периодаФото: vk.com

Пока существует угроза превышения эпидемиологического порога по коронавирусу, режим нерабочих дней в нашей стране будет продолжаться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, пока ограничительные меры сохраняют актуальность.

Необходимость в продлении режима нерабочих дней исчезнет лишь при полном отсутствии угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Пока сохраняется "угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога", ограничительные меры будут актуальны, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также указал на важность того, что главы регионов в сложившейся ситуации получили дополнительные полномочия, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента пояснил, что руководители различных субъектов могут сами регулировать ограничения на своей территории, учитывая эпидемиологическую обстановку.

В минувший четверг, 2 апреля, глава российского государства Владимир Путин обратился к гражданам, рассказав о том, как идет борьба с распространением коронавируса в нашей стране. Президент объявил о том, что нерабочие дни продлеваются до конца апреля.

За последние сутки в различных регионах РФ был выявлен 601 случай заражения. В общей сложности COVID-19 был подтвержден у более чем 4,1 тыс. человек, тридцать четыре пациента скончались. По официальным данным, признаны излечившимися и покинули больницы свыше 280 человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 193

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