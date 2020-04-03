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В США снят с поста командир авианосца, где выявили COVID-19


3.4.2020 23:05
В США снят с поста командир авианосца, где выявили COVID-19Фото: nethaber.com

ВМС США освободили от должности капитана судна, где была зафиксирована вспышка заболевания, передает Reuters.

На сегодняшний день коронавирусом уже заразились 93 члена экипажа авианосца "Теодор Рузвельт".

Командование Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов освободило от должности командира атомного авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье. Поданный им рапорт о том, что среди моряков начал распространяться коронавирус, стал достоянием гласности. По данным агентства Reuters, послание, в котором Крозье сообщал о COVID-19 на борту, и стало основанием для его отставки.

Крозье в своем письме, адресованном командованию ВМС США, призывал к принятию решительных мер. На брифинге в Пентагоне ио министра ВМС страны Томас Модли заявил, что этот рапорт, поданный по вертикали командования, не должен повлечь за собой наказания. Однако передача текста прессе рассматривается как "нарушение принципов порядка и дисциплины". Модли подтвердил, что COVID-19 выявили у 93 членов экипажа.

Каким образом письмо капитана авианосца могло попасть к журналистам, пока не уточняется.

Ранее в Пентагоне заявили, что не будут возвращать судно в порт, несмотря на распространение инфекции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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