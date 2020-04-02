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10,4 млн американцев потеряли работу в марте
2.4.2020 23:51
Фото: ont.by
В течение последних двух недель в Соединенных Штатах заявки на пособия по безработице уже подали около 6,6 млн граждан, сообщили в Министерстве труда страны.
По данным ведомства, в течение марта из-за пандемии коронавируса потеряли работу 10,4 млн американцев.
В США до рекордных 6,6 млн увеличилось количество заявок на получение пособия по безработице. Причиной этого стала продолжающаяся пандемия коронавируса, указано в сообщении Минтруда страны.
В ведомстве пояснили, что в общей сложности за прошлый месяц потеряли работу и обратились за выплатами 10,4 млн американцев.
27 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий меры, которые окажут стимулирующее воздействие на экономику. В частности, речь идет о более $2 трлн, которые будут направлены на преодоление последствий пандемии.
В Швеции из-за коронавируса началось массовое банкротство - уровень в гостиничном и ресторанном бизнесе возрос на рекордные 123% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
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