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В России три региона сменили руководителей


19:29
В России три региона сменили руководителейФото: smi2.net

Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного, информирует в четверг пресс-служба Кремля.

Ранее глава государства досрочно прекратил полномочия Александра Цыбульского.

Покинув пост главы НАО, Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области вместо Игоря Орлова, который сегодня ушел в отставку.

Врио Коми указом президента назначается Владимир Уйба. В прошлом он являлся замминистра здравоохранения России и возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

Сегодня же глава Республики Коми Сергей Гапликов подал заявление по собственному желанию, после чего российский президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий.

Автор: Злата Богатова

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