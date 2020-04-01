|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России три региона сменили руководителей
19:29
Фото: smi2.net
Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного, информирует в четверг пресс-служба Кремля.
Ранее глава государства досрочно прекратил полномочия Александра Цыбульского.
Покинув пост главы НАО, Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области вместо Игоря Орлова, который сегодня ушел в отставку.
Врио Коми указом президента назначается Владимир Уйба. В прошлом он являлся замминистра здравоохранения России и возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.
Сегодня же глава Республики Коми Сергей Гапликов подал заявление по собственному желанию, после чего российский президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|