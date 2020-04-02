|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии
2.4.2020 11:07
Фото: livejournal.com
Российские военные специалисты продолжают действовать на территории Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, к настоящему времени ими обработаны семнадцать пансионатов.
Направленные в Италию российские военные продезинфицировали внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений с использованием специальных растворов, отмечает пресс-служба оборонного ведомства. В частности, россияне провели обработку пансионатов для пожилых людей, которые находятся в Брембате-ди-Сопра, Понте-Сан-Пьетро и Понтиде (Ломбардия).
Кроме того, эпидемиологи разработали рекомендации для руководства и медперсонала учреждений, которые помогут поддерживать в пансионатах противоэпидемический режим и препятствовать распространению коронавируса.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал отправку российских военных врачей в Италию. Подчеркнув, что в сложившейся ситуации государства должны оказывать помощь друг другу в борьбе с пандемией, глава альянса указал на взаимовыручку среди стран, входящих в блок.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|