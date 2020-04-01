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Путин: ситуация с коронавирусом в России усложняется


1.4.2020 23:21
Путин: ситуация с коронавирусом в России усложняетсяФото: smi2.net

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 в РФ становится более сложной, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Президент говорил на эту тему в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства.

В мире коронавирус выявлен уже у 850 тыс. человек, отметил Владимир Путин. По его словам, и в нашей стране "ситуация усложняется".

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением продлить нерабочий период.

Председатель кабмина Михаил Мишустин сообщил о выделении 150 млрд рублей на поддержку занятости. Глава правительства добавил, что Министерство финансов зарезервировало 1,4 трлн рублей на осуществление борьбы с COVID-19.

За последние сутки в России было выявлено 440 новых случаев заражения COVID-19, в общей сложности в стране заражены коронавирусом 2777 человек из семидесяти пяти регионов. Наибольшее количество зараженных - 1880 - зарегистрировано в Москве, в Подмосковье и Петербурге - соответственно 134 и 125.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

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