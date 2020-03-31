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В России за сутки выявлено 440 новых случаев заражения COVID-19
13:47
Фото: livejournal.com
В течение суток на территории РФ было зарегистрировано 440 новых случаев коронавируса.
Заболевание было диагностировано в тридцати пяти российских регионах, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
На сегодняшний день в России коронавирусом заражены 2777 человек из семидесяти пяти регионов.
За последние сутки 69 человек были признаны вылечившимися, их выписали из больниц. За период с начала вспышки выздоровели уже 190 заразившихся.
Вчера скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, в общей сложности в РФ было зафиксировано двадцать четыре летальных случая.
В мире количество зараженных превысило 800 тыс. человек.
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