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Трамп: США ждут «трудные две недели»


1.4.2020 12:49
Трамп: США ждут «трудные две недели»Фото: argumenti.ru

На сегодняшний день Соединенные Штаты располагают запасом такого необходимого медоборудования, как аппараты ИВЛ, заявил американский лидер. Техника сейчас направляется в учреждения по всей стране.

Вместе с тем, американцам предстоят "трудные две недели", отметил Дональд Трамп.

В связи с пандемией коронавируса ближайшие две недели могут оказаться непростыми для жителей Соединенных Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, стране "предстоит пройти через очень трудные две недели".

Глава США говорил на эту тему во время брифинга, состоявшегося в Белом доме. Со ссылкой на мнение экспертов Трамп выразил надежду на то, что в скором времени ситуация стабилизируется и появится "настоящий свет в конце тоннеля".

Во вторник администрация США опубликовала рассчитанные на 30-дневный период рекомендации для жителей страны. Речь идет о разных мерах карантинного характера, которые направлены на предотвращение распространения нового коронавируса.

В рамках брифинга также выступил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По его словам, за период, в течение которого действовали предыдущие ограничения, Соединенным Штатам явно удалось добиться результатов, хоть он и трудно подсчитывается количественно. Необходимо "не снижать обороты и не останавливаться", соблюдая все санитарные ограничения, подчеркнул Фаучи.

Ранее спецслужбы США пожаловались на недоступность сведений о COVID-19 в России, Китае и Северной Корее. Американскую разведку интересуют статистика о количестве заболевших и методы, которые используют власти в борьбе с эпидемией.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

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