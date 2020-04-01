ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
В Москве будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
В Германии число зараженных коронавирусом приближается к 62 тыс.
В Германии число зараженных коронавирусом приближается к 62 тыс.
СМИ: Минск обратился к Москве за помощью в борьбе с коронавирусом
СМИ: Минск обратился к Москве за помощью в борьбе с коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Умершая в Перми 36-летняя журналистка была заражена COVID-19Умершая в Перми 36-летняя журналистка была заражена COVID-19
В США совершил посадку самолет с медоборудованием из РоссииВ США совершил посадку самолет с медоборудованием из России
Путин: ситуация с коронавирусом в России усложняетсяПутин: ситуация с коронавирусом в России усложняется
В зоопарке Екатеринбурга животные скучают по посетителямВ зоопарке Екатеринбурга животные скучают по посетителям
Генсек НАТО прокомментировал отправку российских военных врачей в ИталиюГенсек НАТО прокомментировал отправку российских военных врачей в Италию

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле
Цветы жизни. 42. Вспомнить всеЦветы жизни. 42. Вспомнить все

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Минск обратился к Москве за помощью в борьбе с коронавирусом


1.4.2020 13:36
СМИ: Минск обратился к Москве за помощью в борьбе с коронавирусомФото: livejournal.com

Белорусские власти обратились к российскому руководству с просьбой о помощи в борьбе с распространением COVID-19.

Как пишет "Коммерсантъ", соответствующий запрос был направлен по дипломатическим каналам после того, как в соседнем государстве скончался первый пациент с коронавирусом.

Минск попросил Москву в качестве помощи выделить защитные маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Со ссылкой на источники в российском руководстве газета отмечает, что ранее подобные запросы о помощи поступили от всех страны СНГ, кроме Украины и Туркмении. Учитывая, что со 2 марта из России запрещен вывоз медицинской продукции, для оказания подобной помощи необходимо специальное разрешение правительства.

Судя по публикациям в белорусских СМИ, в Минске пока еще не вводили каких-либо ограничительных мер - в стране до сих пор проводятся футбольные матчи и другие спортивные турниры, все учреждения продолжают действовать в обычном режиме.

Ранее в кабмине оценили реплику президента Беларуси Александра Лукашенко о "полыхающей от коронавируса" России. Правительство РФ с недоумением отреагировало на слова главы соседнего государства, который прокомментировал решение о закрытии границ. Учитывая количество пациентов с COVID-19, которое на тот момент было выявлено белорусскими медиками в "пропорциональном соотношении к численности населения", в соседней стране ситуация уже была гораздо более серьезной, чем в России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Грузы NASA на окололунную станцию доставит SpaceXГрузы NASA на окололунную станцию доставит SpaceX
В Краснодаре предотвратили терактВ Краснодаре предотвратили теракт
Турецкие военные убили еще одну женщину, обвиненную в связях с РПКТурецкие военные убили еще одну женщину, обвиненную в связях с РПК
СМИ: Минск обратился к Москве за помощью в борьбе с коронавирусомСМИ: Минск обратился к Москве за помощью в борьбе с коронавирусом
В Москве объявили всеобщий режим изоляцииВ Москве объявили всеобщий режим изоляции

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 974


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru