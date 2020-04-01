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СМИ: Минск обратился к Москве за помощью в борьбе с коронавирусом
1.4.2020 13:36
Фото: livejournal.com
Белорусские власти обратились к российскому руководству с просьбой о помощи в борьбе с распространением COVID-19.
Как пишет "Коммерсантъ", соответствующий запрос был направлен по дипломатическим каналам после того, как в соседнем государстве скончался первый пациент с коронавирусом.
Минск попросил Москву в качестве помощи выделить защитные маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции легких.
Со ссылкой на источники в российском руководстве газета отмечает, что ранее подобные запросы о помощи поступили от всех страны СНГ, кроме Украины и Туркмении. Учитывая, что со 2 марта из России запрещен вывоз медицинской продукции, для оказания подобной помощи необходимо специальное разрешение правительства.
Судя по публикациям в белорусских СМИ, в Минске пока еще не вводили каких-либо ограничительных мер - в стране до сих пор проводятся футбольные матчи и другие спортивные турниры, все учреждения продолжают действовать в обычном режиме.
Ранее в кабмине оценили реплику президента Беларуси Александра Лукашенко о "полыхающей от коронавируса" России. Правительство РФ с недоумением отреагировало на слова главы соседнего государства, который прокомментировал решение о закрытии границ. Учитывая количество пациентов с COVID-19, которое на тот момент было выявлено белорусскими медиками в "пропорциональном соотношении к численности населения", в соседней стране ситуация уже была гораздо более серьезной, чем в России.
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