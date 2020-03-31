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Турецкие военные убили еще одну женщину, обвиненную в связях с РПК
31.3.2020 23:22
Фото: eremnews.com
Вооруженные силы Турции ликвидировали женщину, которая обвинялась в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК).
Об инциденте, случившемся в восточной провинции Агри, передает Anadolu Ajansi.
По данным силовиков, женщина смогла проникнуть на территорию страны из Ирана.
Накануне, 30 марта, турецкие военные ликвидировали женщину, которая активно участвовала в деятельности курдских повстанцев. В официальном сообщении отмечалось, что она занимала высокий пост в РПК.
Деятельность РПК в Турции официально запрещена - организация признана террористической. В течение более тридцати лет курды продолжают вести борьбу за право создать собственной автономией в рамках государства.
За этот период жертвами кровопролитного противостояния стали уже более 40 тыс. человек.
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