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Вернувшаяся из Вьетнама мэр Тамбова отказалась от премии и ушла на карантин
31.3.2020 21:46
Фото: vk.com
Наталия Макаревич
Глава Тамбова Наталия Макаревич, ранее столкнувшаяся с трудностями при возвращении с зарубежного отдыха, вернулась в Россию.
Чиновница ушла на карантин и отказалась от выписанной ей ранее премии.
Как информирует пресс-служба городской администрации, Наталия Макаревич возвратилась в Тамбов еще 28 марта. Мэр сразу же обратилась на горячую линию управления Роспотребнадзора, указав место и период нахождения за рубежом. В настоящее время Макаревич выдерживает обязательный 14-дневный карантин.
В сообщении, которое появилось в официальном фейсбуке горадминистрации, подчеркивается мэр сейчас продолжает работу дистанционно, в частности, дает необходимые поручения и проводит рабочие планерки, а также заслушивает отчеты заместителей по телефону или в режиме видеосвязи.
Макаревич также высказалась о премии, которую ей выписали депутаты городской думы, пока она отдыхала во Вьетнаме. По словам мэра, в прошлом она не раз "категорически отказывалась от премий за работу". Считая это правильным, ведь городской бюджет "имеет более важные задачи", чиновница снова решила отказаться от начисленной ей суммы, оставив 168 тыс. рублей в казне.
На прошлой неделе был отправлен в отставку отдыхавший в ОАЭ во время пандемии коронавируса теперь уже бывший мэр Кунгура Сергей Гордеев. Чиновник ушел в плановый отпуск 16 марта, отправившись отдыхать за рубеж, и вернулся в Пермский край 22 марта.
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