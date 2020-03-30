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В РФ за сутки выявили 500 новых случаев коронавируса
14:00
Фото: kurgan-med.ru
За последние сутки число зараженных коронавирусом на территории России возросло на 500 человек, информирует в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с SARS-CoV-2.
Количество зарегистрированных смертельных случаев увеличилось на восемь.
За весь период с начала вспышки, по последним официальным данным, было зафиксировано семнадцать летальных исходов. Считаются выздоровевшими более 121 человек, в том числе, за сутки признаны излечившимися пятьдесят пять пациентов.
В общей сложности количество заболевших коронавирусом в нашей стране сейчас составляет 2337 человек.
Новые случая инфицирования выявлены на территории 24 регионов, в частности, первые пациенты были зафиксировано в Астраханской и Магаданской областях.
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