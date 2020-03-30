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В Киеве в разгар пандемии сняли с поста главу минздрава
30.3.2020 16:16
Фото: ppo-metalistiv.dp.ua
Верховная рада Украины отправила в отставку сразу двух министров - Илью Емца и Игоря Уманского.
О том, что без руководителей остались министерства здравоохранения и финансов, рассказывает сегодня информагентство "Украинские новости".
Как стало известно, решение о снятии министров поддержали 249 депутатов при 226 необходимых.
Отмечается, что голосование, касающееся назначения новых министров, украинский парламент провести не смог. Идею о том, чтобы Минздрав возглавил Максим Степанов, смогли поддержать лишь 217 депутатов. Назначение Сергея Марченко на пост руководителя финансового ведомства одобрили только 223 парламентария.
После окончания голосования спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков зачитал послание главы государства Владимира Зеленского. Украинский лидер просил снять с рассмотрения вопрос о новом министре энергетики.
Ранее стало известно о ЧП в Закарпатье, где 19 человек заразились COVID-19 во время церковной службы.
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