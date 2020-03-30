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Курды подавили бунт в сирийской тюрьме, где содержат террористов
30.3.2020 15:52
Фото: livejournal.com
Заключенные попытались взять в заложники охранников, но бойцам курдских формирований из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) удалось их остановить, передает ТАСС со ссылкой на панарабский телевизионный канал Al Mayadeen. По предварительным данным, несколько экстремистов сумели сбежать, ведется их преследование.
Инцидент произошел в городе Хасеке, который является административным центром одноименной сирийской провинции. В пенитенциарном учреждении, расположенном в районе Гувейран, на сегодняшний день остаются свыше трех тысяч иностранных наемников.
Арестанты в прошлом воевали в рядах "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой экстремистской группировки официально запрещена в РФ). Бывших террористов поместили в тюрьму около года назад, после того, как весной 2019 года курдам удалось разгромить форпост ИГ в Эль-Багузе, расположенном на восточном берегу реки Евфрат.
По данным курдского информационного агентства Firate, контроль над тюрьмой к настоящему времени восстановлен полностью. Однако в процессе подавления бунта четверо заключенных сбежали. Курды сейчас преследуют их с использованием американских беспилотников.
В прошлом командование СДС не раз обращалось к властям стран Европы, из которых в Сирию прибыла значительная часть этих наемников. Курды предлагали забрать экстремистов и привлечь к ответственности на родине. Но до сих пор не удалось прийти ни к какому соглашению.
Стоит отметить, что родственников пленных террористов содержат в лагере Эль-Хол, который находится в той же провинции Хасеке. Ранее в нем также неоднократно вспыхивали волнения.
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