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В Москве в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист
30.3.2020 13:53
Фото: athensvoice.gr
В российской столице в результате столкновения с грузовым автомобилем КамаАЗ погиб мотоциклист.
Обстоятельства трагедии сейчас выясняют специалисты.
Смертельная авария случилась накануне, 29 марта, около 16:15 на пересечении Ленинского и Октябрьского проспектов в юго-восточной части города, передают российские СМИ.
Со ссылкой на представителей столичной Госавтоинспекции уточняется, что байкер, предположительно, наехал на препятствие, сразу после чего потерял управление и допустил столкновение с КамАЗом.
От полученных ранений мотоциклист скончался на месте.
Ранее в Подмосковье мужчина 1985 г.р. получил смертельные травмы под колесами пассажирского поезда.
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