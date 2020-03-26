Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бурятии первыми пациентами с коронавирусом стали владелец продовольственной сети и его жена

26.3.2020 23:38

Фото: vk.com



Специалисты уже установили более двухсот человек, которые успели контактировать с Вадимом Бреднием и его женой.



В общей сложности под наблюдением медиков находятся свыше 230 жителей региона, в том числе, несколько членов правительства республики, передает агентство "Интерфакс".



Как заявил руководитель Роспотребнадзора по региону Сергей Ханхареев, в Бурятии первыми пациентами с COVID-19 стали владелец ГК "Титан" Вадим Бредний и его супруга. Возвратившись в Улан-Удэ 12 марта, бизнесмен через несколько дней обратился за помощью к медикам.



По словам Ханхареева, 17 марта Бредний поступил в военный госпиталь, где у него диагностировали пневмонию. Спустя неделю, 24 марта, помощь медиков потребовалась и супруге бизнесмена. Сейчас они оба получают лечение в инфекционной больнице.



Откуда Бредний и его жена прилетели, пока не уточняется. Известно лишь, что эпидемиологи отрабатывают сейчас круг контактных лиц, в который вошли уже более двухсот человек. Среди них - те, кто мог общаться с супругами по работе и в здании правительства Бурятии. После тестирования отрицательным оказался анализ у 162 проверенных.



В общей сложности в стационарах региона сейчас остаются двадцать четыре человека. Все они ранее посещали страны с неблагоприятной по коронавирусу эпидемиологической обстановкой.



Автор: Злата Богатова

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