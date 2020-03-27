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В Самаре родители девочки, госпитализированной с COVID-19, скрыли контакты с зараженными
00:12
Фото: pointville.ag
Врачи самарской детской инфекционной больницы ранее положили в общую палату девочку с COVID-19. Ребенок был госпитализирован с высокой температурой, передает агентство "Интерфакс".
В пятницу, 27 марта, у маленькой пациентки лабораторно подтвердился анализ на коронавирус.
Родители девочки утверждали, что в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с теми, кто недавно приехал из-за рубежа. В результате девочка попала в общую палату детской больницы.
Вскоре после того, как у медиков появились подозрения, были установлены контакты с зараженными коронавирусом. Пациентов незамедлительно изолировали. В связи с инцидентом лечебное учреждение прошло полную санитарную обработку, сообщают представители местных властей.
Со ссылкой на медиков уточняется, что девочка находится в удовлетворительном состоянии.
По последним официальным данным, на территории Самарской области выявлено четырнадцать заразившихся коронавирусом - шесть человек в Самаре и еще восемь - в Тольятти. Тринадцать пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, еще один - в среднетяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о том, что в Бурятии первыми пациентами с коронавирусом стали владелец продовольственной сети и его жена. В соцсетях распространились сообщения о том, что бизнесмен в начале марта посещал Европу, однако его знакомые опровергают эти сведения. По их словам, супруги возвратились из Москвы, а за рубежом находились лишь в феврале.
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