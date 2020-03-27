Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тегеране отреагировали на обвинения Вашингтона в адрес Мадуро

27.3.2020 13:15

Фото: spr.ru



МИД Ирана с осуждением прокомментировал обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые ранее выдвинули власти Соединенных Штатов.



Соответствующее заявление было распространено дипломатическим ведомством 27 марта.



Как заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави, в Тегеране осуждают вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы.



В тексте подчеркивается, что никакие нормы международного права не допускают подобных действий Вашингтона. По мнению иранского дипломата, речь идет об агрессивном вмешательстве во внутренние дела других государств, включая подготовку переворотов.



Ранее американцы предъявили венесуэльскому президенту Николасу Мадуро обвинения в причастности к "наркотерроризму". Как заявил прессе генпрокурор США Уильям Барр, в такого рода преступных действиях, помимо Мадуро, обвиняются еще три человека, включая бывшего руководителя внешней разведки и главу Конституционной ассамблеи Венесуэлы.



В Вашингтоне также рассматривают возможность включить Венесуэлу в список государств, которые, по мнению руководства США, являются спонсорами международного терроризма.



Автор: Злата Богатова

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