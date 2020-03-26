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США официально обвиняют Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
26.3.2020 23:08
Фото: smi2.net
Власти Соединенных Штатов предъявили венесуэльскому президенту Николасу Мадуро обвинения в причастности к "наркотерроризму".
Об этом заявил прессе американский генпрокурор Уильям Барр.
Как пояснил Уильям Барр, помимо Николаса Мадуро, в такого рода преступных действиях обвиняются еще три человека, включая бывшего руководителя внешней разведки и главу Конституционной ассамблеи Венесуэлы.
Кроме того, американские власти рассматривают возможность включить Венесуэлу в список государств, которые, по мнению руководства США, являются спонсорами международного терроризма. Об этом сообщает СNN со ссылкой на собственные источники в администрации Соединенных Штатов.
На сегодняшний день в этот перечень входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.
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