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США официально обвиняют Мадуро в причастности к «наркотерроризму»


26.3.2020 23:08
США официально обвиняют Мадуро в причастности к «наркотерроризму»Фото: smi2.net

Власти Соединенных Штатов предъявили венесуэльскому президенту Николасу Мадуро обвинения в причастности к "наркотерроризму".

Об этом заявил прессе американский генпрокурор Уильям Барр.

Как пояснил Уильям Барр, помимо Николаса Мадуро, в такого рода преступных действиях обвиняются еще три человека, включая бывшего руководителя внешней разведки и главу Конституционной ассамблеи Венесуэлы.

Кроме того, американские власти рассматривают возможность включить Венесуэлу в список государств, которые, по мнению руководства США, являются спонсорами международного терроризма. Об этом сообщает СNN со ссылкой на собственные источники в администрации Соединенных Штатов.

На сегодняшний день в этот перечень входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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