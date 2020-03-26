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Российского посла вызвали в МИД Польши
26.3.2020 21:48
Фото: news2world.net
В МИД Польши вызвали посла РФ в этом государстве Сергея Андреева, передает агентство "Интерфакс". Причиной случившегося послужили распространившиеся ранее в прессе сообщения о том, что Варшава отказалась открыть свое воздушное пространство для российских военных самолетов, на борту которых находился гуманитарный груз для Италии.
Как стало известно, с российским дипломатом встретился Ян Хофмокль, возглавляющий восточный департамент иностранного ведомства. По словам Сергея Андреева, представитель официальной Варшавы выразил протест по поводу появившихся в СМИ сведений, передает РИА Новости.
Российский дипломат в ответ подчеркнул, что никаких обращений со стороны Москвы к польской стороне по этому вопросу не было. Андреев добавил, что в МИД РФ информировали об этом журналистов. Откуда в прессе могли взяться подобного рода публикации, он не знает, подчеркнул представитель отечественного внешнеполитического ведомства.
Ранее прилетевшие в Италию российские военные специалисты направились в Бергамо, где продолжается вспышка коронавируса.
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