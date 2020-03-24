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Путин объявил нерабочей следующую неделю


17:05
Путин объявил нерабочей следующую неделюФото: fotocdn.net

Следующая неделя в России объявляется нерабочей, заявил президент РФ Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к гражданам нашей страны.

По словам президента, это решение было принято в целях снижения скорости распространения коронавируса.

Глава российского государства Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

В сегодняшнем обращении к россиянам президент РФ заявил о том, что начиная с субботы, 28 марта, и вплоть до воскресенья 5 апреля работать будут лишь медицинские учреждения и аптеки, органы власти всех уровней, банковские учреждения и транспорт.

Президент пояснил, что длинные выходные призваны снизить темпы распространения опасного заболевания.

Накануне, 24 марта, российский лидер посетил столичную больницу в Коммунарке, куда сейчас продолжают доставлять пациентов с подозрением на COVID-19. Владимир Путин выразил благодарность главврачу этого медицинского учреждения Денису Проценко и его коллегам за их профессионализм и качественную работу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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