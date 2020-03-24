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Президент Косово призывает сограждан саботировать постановление правительства
24.3.2020 23:16
Фото: smi2.net
Постановление правительства, согласно которому вводятся ограничения на свободу передвижения граждан, противоречит Конституции самопровозглашенной республики, заявил президент Косово Хашим Тачи. Политик обратился к согражданам с призывом саботировать это решение, передает агентство Telegrafi.
Как сообщает сегодня албанское новостное агентство, Хашим Тачи подчеркнул, что граждане не обязаны соблюдать постановления, которые нарушают Конституцию. По его словам, правоохранительные органы и силы "сами совершат уголовное преступление", если будут соблюдать ограничения.
Тачи подчеркнул, что меры такого рода могут быть приняты лишь после официального введения режима ЧП - с такой инициативой он сам выступал еще на прошлой неделе. Однако премьер-министр Косово Альбин Курти решительно выступил против такого развития событий.
Ранее власти Косово объявили о решении ограничить свободу передвижения граждан в целях борьбы с распространением нового коронавируса. На такие меры правительство пошло после того, как в течение последних суток в республике в более чем полтора раза увеличилось количество новых случаев заражения.
Как уже сообщалось, из-за продолжающейся пандемии коронавируса на карантине сейчас находятся около 20% населения Земли.
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