Новости шоу-бизнеса

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В Иране от коронавируса скончались почти 2 тыс. человек
24.3.2020 17:21
Фото: vk.com
В Иране количество смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 1 тыс. 934 человек. Последние официальные данные привел представитель Минздрава страны.
Как заявил официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, в течение минувших суток на территории страны было зафиксировано еще 122 летальных исхода.
Количество новых случаев заражения за день составило 1 тыс. 762, отметил пресс-секретарь ведомства. По его словам, в общей сложности в стране заболели уже 24 тыс. 811 человек. Признаны вылечившимися и покинули больницы порядка 9 тыс. пациентов.
Ранее власти Ирана обратились к руководству Южной Кореи с призывом об оказании помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. В частности, у Сеула попросили отправить 3,2 млн наборов для диагностики заболевания. Однако решение о направлении гуманитарного груза до сих пор не было принято из-за санкций, которые ранее Соединенные Штаты ввели в отношении Тегерана.
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