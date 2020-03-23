Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Камчатке двое мужчин погибли, попав в лавину

23.3.2020 14:27

Фото: profinews.com.ua



Следственные органы Камчатского края приступили к проверке по факту гибели двух мужчин, попавших под лавину неподалеку от населенного пункта Усть-Большерецк.



По предварительным данным, несмотря на предупреждения спасателей об ухудшении погоды, жители Петропавловска-Камчатского отправились кататься на снегоходах.



Следователи приступили к проверку по факту гибели двух мужчин 1984 и 1981 г.р., попавших под лавину. Как информирует пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по региону, трагедия случилась в минувшую субботу, 21 марта, в районе 111-го километра трассы Петропавловск-Камчатский - село Усть-Большерецк.



В ходе предварительного разбирательства установлено, что жители Петропавловска-Камчатского, вопреки предостережениям местного ГУ МЧС РФ, катались на снегоходах. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут позже по итогам проверки.



Отмечается, что тела мужчин, погибших после схода лавины, были обнаружены спасателями в тот же день. В общей сложности в поисковой операции было задействовано порядка шестидесяти человек. Тело одного из мужчин нашли на глубине примерно 50 см при помощи лавинного датчика, а второго - с использованием лавинных щупов. Останки погибшего мужчины обнаружили на глубине около 1,5 м.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 126

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 23.3.2020 20:59 Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело 23.3.2020 02:12 В Загребе в результате землетрясения пострадали 17 человек

В Загребе в результате землетрясения пострадали 17 человек 23.3.2020 00:23 Под Тамбовом после аварии с автобусами два человека погибли, 18 в больнице

Под Тамбовом после аварии с автобусами два человека погибли, 18 в больнице 22.3.2020 21:01 Под Мурманском при подрыве боеприпаса пострадали пятеро военных

Под Мурманском при подрыве боеприпаса пострадали пятеро военных 22.3.2020 14:29 В ХМАО во время свадьбы убили жениха