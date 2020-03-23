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На Камчатке двое мужчин погибли, попав в лавину


23.3.2020 14:27
На Камчатке двое мужчин погибли, попав в лавинуФото: profinews.com.ua

Следственные органы Камчатского края приступили к проверке по факту гибели двух мужчин, попавших под лавину неподалеку от населенного пункта Усть-Большерецк.

По предварительным данным, несмотря на предупреждения спасателей об ухудшении погоды, жители Петропавловска-Камчатского отправились кататься на снегоходах.

Следователи приступили к проверку по факту гибели двух мужчин 1984 и 1981 г.р., попавших под лавину. Как информирует пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по региону, трагедия случилась в минувшую субботу, 21 марта, в районе 111-го километра трассы Петропавловск-Камчатский - село Усть-Большерецк.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что жители Петропавловска-Камчатского, вопреки предостережениям местного ГУ МЧС РФ, катались на снегоходах. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут позже по итогам проверки.

Отмечается, что тела мужчин, погибших после схода лавины, были обнаружены спасателями в тот же день. В общей сложности в поисковой операции было задействовано порядка шестидесяти человек. Тело одного из мужчин нашли на глубине примерно 50 см при помощи лавинного датчика, а второго - с использованием лавинных щупов. Останки погибшего мужчины обнаружили на глубине около 1,5 м.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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