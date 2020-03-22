Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Собянин призвал москвичей старше 65 лет не выходить из дома

12:38

Фото: mockva.ru



Столичный градоначальник Сергей Собянин призвал пожилых жителей Москвы перейти на домашний режим.



Мэр пообещал им выплатить по 4000 рублей и отменить штрафы за долги по ЖКХ при соблюдении ограничений.



Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте призвал жителей столицы, которым больше 65 лет, а также всех, у кого ослаблено здоровье и имеются серьезные хронические заболевания, в период с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.



Градоначальник настоятельно рекомендовал этой категории граждан не ходить пока на работу, в случае, если они не занимают руководящие посты и деятельность предприятия не зависит от их присутствия. Работодатели должны перевести своих сотрудников на удаленную работу или предоставить им оплачиваемый отпуск либо отправить на больничный, подчеркнул Собянин.



По словам мэра, в магазины и аптеки нужно ходить лишь в случае крайней необходимости. Лучше всего, всем у кого есть такая возможность, до стабилизации обстановки выехать на дачу, указал градоначальник.



По словам Собянина, он единоразово выплатит пожилым москвичам по 4000 рублей в качестве компенсации дополнительных расходов из-за вынужденного режима самоизоляции.



Ранее Сергей Собянин прокомментировал слухи о вводе войск в Москву. На эту тему мэр столицы высказался в фильме "Коронавирус. Все что нужно знать", который вышел в эфир "Первого канала" накануне. Мэр назвал такие сообщения полной чушью и информационными вбросами.



Мэр Москвы также заявил, что метро в связи со сложной эпидемиологической ситуацией закрываться не будет. В эфире программы "Неделя в городе", которая выходит на телевизионном канале "Россия 1", Собянин подчеркивал, что подземное движение сохранят, ведь на восстановление работы метрополитена в случае его остановки потребуется не менее полугода.



Автор: Злата Богатова

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