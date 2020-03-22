|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Собянин призвал москвичей старше 65 лет не выходить из дома
12:38
Фото: mockva.ru
Столичный градоначальник Сергей Собянин призвал пожилых жителей Москвы перейти на домашний режим.
Мэр пообещал им выплатить по 4000 рублей и отменить штрафы за долги по ЖКХ при соблюдении ограничений.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте призвал жителей столицы, которым больше 65 лет, а также всех, у кого ослаблено здоровье и имеются серьезные хронические заболевания, в период с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.
Градоначальник настоятельно рекомендовал этой категории граждан не ходить пока на работу, в случае, если они не занимают руководящие посты и деятельность предприятия не зависит от их присутствия. Работодатели должны перевести своих сотрудников на удаленную работу или предоставить им оплачиваемый отпуск либо отправить на больничный, подчеркнул Собянин.
По словам мэра, в магазины и аптеки нужно ходить лишь в случае крайней необходимости. Лучше всего, всем у кого есть такая возможность, до стабилизации обстановки выехать на дачу, указал градоначальник.
По словам Собянина, он единоразово выплатит пожилым москвичам по 4000 рублей в качестве компенсации дополнительных расходов из-за вынужденного режима самоизоляции.
Ранее Сергей Собянин прокомментировал слухи о вводе войск в Москву. На эту тему мэр столицы высказался в фильме "Коронавирус. Все что нужно знать", который вышел в эфир "Первого канала" накануне. Мэр назвал такие сообщения полной чушью и информационными вбросами.
Мэр Москвы также заявил, что метро в связи со сложной эпидемиологической ситуацией закрываться не будет. В эфире программы "Неделя в городе", которая выходит на телевизионном канале "Россия 1", Собянин подчеркивал, что подземное движение сохранят, ведь на восстановление работы метрополитена в случае его остановки потребуется не менее полугода.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|