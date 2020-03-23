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Число паразитов в рыбе для «суши» за 40 лет возросло почти в 300 раз


23.3.2020 11:48
Число паразитов в рыбе для «суши» за 40 лет возросло почти в 300 разФото: kapital.kz

За период с 1970-х годов в 283 раза возросло численное присутствие паразитических червей в рыбе, которая используется для приготовления традиционного японского блюда "суши", выяснили американские исследователи.

Ученые опубликовали отчет в Global Change Biology.

Специалисты Вашингтонского университета сумели обобщить данные многочисленных исследований, которые были посвящены зараженности мяса морепродуктов червем Anisakis. В результате американские ученые пришли к выводу, что за период с 1970-х годов присутствие этого паразита в мясе рыб увеличилось в 283 раза.

Как полагают эксперты, причиной такого развития событий могут являться программы по защите морских млекопитающих, действующие как раз с 1972 года. В теле таких животных паразиты могут активно размножаться.

Паразитический червь Anisakis может встречаться в мясе разных видов морских рыб, а также кальмаров. Как правило, их замечают при обработке мяса и во время приготовления пищи. Но существует риск попадания паразита в организм человека, когда рыба употребляется сырой. В этих случаях оставшийся живым червь способен проникать в стенки кишечника. Тогда у людей появляются различные симптомы пищевого отравления, например, рвота или диарея. Они исчезают, как только паразит погибает. Обычно это происходит спустя несколько дней.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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