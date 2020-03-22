Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Тамбовом после аварии с автобусами два человека погибли, 18 в больнице

00:23

Фото: livejournal.com



После ДТП с участием двух рейсовых автобусов в медучреждения Тамбовской области доставили восемнадцать пострадавших.



Два человека от полученных в результате аварии ранений скончались, указано на сайте регионального департамента здравоохранения.



Со ссылкой на врачей уточняется, что состояние трех человек медики оценивают как тяжелое, пациенты находятся на лечении в реанимационном отделении. Трое после осмотра медиками на месте от экстренной госпитализации отказались, пояснили в ведомстве. В департаменте здравоохранения добавили, что детей среди пострадавших нет.



Как стало известно, все пострадавшие в ДТП являются жителями Волгоградской области.



Смертельная авария случилась на трассе Москва - Волгоград. По данным правоохранительных органов, рейсовые автобусы, ехавшие в одну сторону, избегая столкновения, съехали на обочины. Один из автобусов, перелетев через отбойник, оказался в кювете.



Предположительно, причиной ЧП могла стать плохая погода. Известно также, что автобусы из Москвы направлялись в Волгоград и Саратов. В общей сложности в них ехало сорок два человека.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 133

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 02:12 В Загребе в результате землетрясения пострадали 17 человек

В Загребе в результате землетрясения пострадали 17 человек 22.3.2020 21:01 Под Мурманском при подрыве боеприпаса пострадали пятеро военных

Под Мурманском при подрыве боеприпаса пострадали пятеро военных 22.3.2020 14:29 В ХМАО во время свадьбы убили жениха

В ХМАО во время свадьбы убили жениха 21.3.2020 23:45 Утрехтского стрелка приговорили к пожизненному сроку

Утрехтского стрелка приговорили к пожизненному сроку 21.3.2020 22:59 В Уфе со стрельбой задержали предполагаемых террористов