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Под Тамбовом после аварии с автобусами два человека погибли, 18 в больнице
00:23
Фото: livejournal.com
После ДТП с участием двух рейсовых автобусов в медучреждения Тамбовской области доставили восемнадцать пострадавших.
Два человека от полученных в результате аварии ранений скончались, указано на сайте регионального департамента здравоохранения.
Со ссылкой на врачей уточняется, что состояние трех человек медики оценивают как тяжелое, пациенты находятся на лечении в реанимационном отделении. Трое после осмотра медиками на месте от экстренной госпитализации отказались, пояснили в ведомстве. В департаменте здравоохранения добавили, что детей среди пострадавших нет.
Как стало известно, все пострадавшие в ДТП являются жителями Волгоградской области.
Смертельная авария случилась на трассе Москва - Волгоград. По данным правоохранительных органов, рейсовые автобусы, ехавшие в одну сторону, избегая столкновения, съехали на обочины. Один из автобусов, перелетев через отбойник, оказался в кювете.
Предположительно, причиной ЧП могла стать плохая погода. Известно также, что автобусы из Москвы направлялись в Волгоград и Саратов. В общей сложности в них ехало сорок два человека.
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