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В Китае слоны совершили набег на магазин, выпив 30 литров вина
22.3.2020 18:08
Фото: dainikbhaskar.com
В Сети распространяются фото нетрезвых слонов, уснувших на чайном поле после дерзкого ограбления магазина.
Об инциденте, случившемся в деревне Юнбнань на юго-западе Китая, рассказывает The Daily Mail.
Как стало известно, несколько животных разгромили деревенскую лавку, где добрались до запасов алкоголя. Выпив около тридцати литров кукурузного вина, слоны некоторое время бродили по чайному полю. Затем они рухнули на землю и заснули.
Местные жители, заметив странное поведение слонов, запечатлели их на фото и выложили в Сеть. Снимок моментально стал вирусным и уже успел собрать свыше 140 тысяч лайков.
Однако в администрации региона сведения о происшествии не подтвердили. По мнению властей, четырнадцать слонов действительно бродили неподалеку от деревни, однако выпивали ли они перед этим, остается неизвестным.
Специалисты также высказали версию о том, что животные были в трезвы, они просто устали и все вместе легли спать прямо на чайном поле.
Ранее сотрудники Литовского морского музея, который из-за пандемии коронавируса был закрыт на карантин, вслед за американскими зоологами решили устроить прогулку для обитающих у них пингвинов.
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