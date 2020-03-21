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В Уфе со стрельбой задержали предполагаемых террористов
21.3.2020 22:59
Фото: tvzvezda.ru
В столице Башкирии сотрудники регионального Управления ФСБ осуществили спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников.
Как сообщают российские СМИ, силовики были вынуждены открыть огонь.
По предварительным данным, спецоперация проходила перед въездом в Уфу, на трассе, ведущей в Демский район. В распоряжение силовиков поступили сведения о том, что злоумышленники могут перевозить в автомобиле взрывчатые вещества.
В результате сотрудникам ФСБ пришлось использовать оружие.
В ряде российских СМИ появились сообщения о том, что в ходе перестрелки несколько человек получили смертельные ранения. Силовики задержали предполагаемых террористов, количество которых не уточняется. Известно лишь, что на месте ЧП сейчас продолжает работу саперная группа.
Официальных комментариев от представителей ФСБ, МВД и СКР по региону пока не последовало.
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