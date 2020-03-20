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Минздрав поручил зарегистрировать всех врачей
16:49
Фото: visualrian.ru
По поручению Министерства здравоохранения в течение ближайших двух дней в России будут зарегистрированы все врачей и медицинские сестры.
Речь идет о "единой системе идентификации".
В системе на портале госуслуг и регистре на сайте ведомства за два дня предполагается зарегистрировать всех врачей и медсестер. Соответствующее поручение Минздрав отдал руководству медицинских организаций.
Как сообщает РБК, в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава медиков будут регистрировать на основании телеграммы, которую подписал замглавы ведомства Павел Пугачев.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность. Как стало известно, вернувшись из Испании, Ирина Санникова не только не самоизолировалась, но и вышла на работу, где успела вступить в контакт с десятками людей. По предварительным данным, у врача диагностировали коронавирус.
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