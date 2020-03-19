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В Якутии у шести человек подтвердился COVID-19
16:08
Фото: defense.gov
До семи человек возросло количество заболевших коронавирусом нового типа на территории Якутии, передает ТАСС.
Последние сведения были озвучены в ходе брифинга главой региона Айсеном Николаевым.
Накануне, 19 марта, в Якутии был официально подтвержден первый случай заражения COVID-19. По данным российских СМИ, коронавирусом заразился гендиректор ПАО ЯТЭК (Якутская топливно-энергетическая компания).
По словам Айсена Николаева, сегодня он был проинформирован еще о шести официально подтвержденных положительных анализах у работников компании ЯТЭК. Глава региона пояснил, что сведения были ему оперативно предоставлены республиканским управлением Роспотребнадзора.
Все, у кого выявлено заболевание, сейчас уже получают помощь в инфекционном стационаре Якутска.
Ранее власти Испании сообщили о том, что на територии королевства коронавирусом заражены более 17 тыс. человек. Скончались 767 пациентов, еще 1107 признаны выздоровевшими.
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