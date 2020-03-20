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В Польше конфискованную водку используют для дезинфекции


20.3.2020 15:10
В Польше конфискованную водку используют для дезинфекцииФото: vk.com

Польская прокуратура и Государственная налоговая администрация страны приняли решение о передаче государственным учреждениям 5 тысяч литров этилового спирта, который был ранее конфискован по различным уголовным делам. Об этом сегодня рассказала официальный представитель прокуратуры Польши Ева Бялик.

Как стало известно, соответствующее поручение ранее отдал генеральный прокурор Польши Збигнев Зиобро. В результате прокуратура и налоговая администрация приступили к сбору и оформлению передачи хранящихся у них в качестве вещественных доказательств спиртосодержащих жидкостей.

Алкоголь, изъятый ранее по делам о контрафакте и контрабанде, будет использован организациями, которые сейчас остро нуждаются в значительных объемах дезинфицирующих средств. В прошлом подобные вещества в Польше утилизировались по установленному порядку.

По словам Евы Бялик, которые сегодня передают польские СМИ, спиртосодержащие жидкости поступят в первую очередь в медицинские учреждения. Кроме того, их направят пожарным, полиции и пограничникам, а также подразделениям госуправления.

В общей сложности на эти цели предполагается передать свыше 430 тысяч литров спирта или водки, конфискованных по решению суда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

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