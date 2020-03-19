Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Защита историка Соколова озвучила свою версию убийства

19.3.2020 22:09

Фото: rl0.ru



Ученый мог стать жертвой манипуляций, заявил адвокат Александр Почуев, представляющий интересы историка Олега Соколова.



По словам юриста, трагический инцидент произошел на "пике травли".



Как заявил адвокат ученого Александр Почуев, основная версия защиты заключается в том, что Олег Соколов мог расправиться со своей возлюбленной из-за того, что "стал жертвой манипулятивной практики третьих лиц". По словам защитника, ученый якобы на протяжении длительного времени подвергался неким "психологическим и социальным, социально-психиатрическим" воздействиям.



Адвокат пояснил, что "травля против историка Соколова" началась еще в 2018 году, когда ученого обвинили "в краже каких-то там концепций". В результате дело даже дошло до суда, выяснилось, "что никто ни у кого ничего не крал". Однако все участники конфликтной ситуации друг друга оскорбляли, сообщил Почуев



Кроме того, в СМИ распространились анонимные признания некой девушки, которая рассказывала о пытках, которым ее подвергал Соколов. Когда следователи установили личность автора этих слов, девушка не смогла в полной мере подтвердить показаний, опубликованных в прессе.



Случившееся спровоцировало длительный конфликт между ученым и его молодой возлюбленной. Анастасия постепенно начала сомневаться в Олеге Валерьевиче, уточнил Почуев. Кроме того, и она стала жертвой травли в медиапространстве и в социальных сетях. По словам адвоката, за четыре дня до убийства стены в подъезде, где проживал историк, неизвестные расписали оскорблениями, включая, в адрес Ещенко.



Адвокат также добавил, что следствие не смогло ответить на вопросы, "зачем и почему" историк порешил свою юную подругу. Более того, Соколов и сам не может ответить, по каким причинам он убил Ещенко.



Трагедия случилась в ночь на 8 ноября 2019 года, когда известный российский историк Олег Соколов застрелил из мелкокалиберного обреза свою коллегу и любовницу - 24-летнюю аспирантку Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Анастасию Ещенко. В течение нескольких последующих дней ученый топил в Мойке фрагменты расчлененного тела девушки. Он был задержан, когда сбрасывал в воду очередной пакет.



Автор: Злата Богатова

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