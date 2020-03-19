Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин отреагировал на шутку Галкина в свой адрес

19.3.2020 18:02

Фото: somalilandsun.com



Как заявил Владимир Путин, будучи человеком, "у которого нет ни одной должности", Максим Галкин "может шутить как угодно". Российский президент прокомментировал слова известного юмориста в недавнем интервью журналисту Андрею Ванденко, которое записывалось в рамках проекта ТАСС.



По словам президента РФ, в 2008 году он еще не знал, будет ли возвращаться на пост главы государства спустя четыре года. Как пояснил Владимир Путин, в те времена подобный сценарий мог рассматриваться только "как вариант".



Когда Андрей Ванденко заговорил о шутке Галкина: "Путин — это не фамилия, а должность", президент сказал, что артист, не имеющий "ни одной должности, может шутить как угодно". Путин также добавил, что шутки Галкина востребованы.



Артист пошутил о Путине, когда в октябре прошлого года выступал в Новосибирске. По словам Галкина, Путин "соображает лучше нас, потому что он уже давно у власти". Кроме того, комик заговорил тогда о цензуре, которая существует на российском телевидении, и эта тема вызвала среди коллег шоумена большой ажиотаж.



Автор: Злата Богатова

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