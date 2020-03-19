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На Урале задержан мужчина, убивший около суда бывшую жену


19.3.2020 00:34
На Урале задержан мужчина, убивший около суда бывшую женуФото: livejournal.com

Мужчина, напавший с ножом на женщину и ранивший пристава, был найден полицейскими в подъезде дома, в котором проживает его мать.

О ходе расследования по этому делу рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как стало известно, сотрудники угрозыска регионального Управления МВД совместно с коллегами из территориального ОВД смогли задержать злоумышленника в подъезде дома, где проживает его мать.

ЧП случилось в городе Первоуральске, около здания судебного участка No 8. Местный житель, в отношении которого велось административное производство по статье КоАП РФ "Побои", набросился на бывшую жену и нанес ей смертельные травмы, передают местные СМИ.

Женщина, которая проходила по делу потерпевшей, попросила о помощи пристава, который получил ранения, когда попытался задержать злоумышленника. По факту инцидента уже возбудили уголовное дело по статьям"Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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