Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве отреагировали на обвинения Помпео в адрес России

18.3.2020 19:08

Фото: parstoday.com



Как заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, утверждения Майкла Помпео являются голословными.



Ранее глава Госдепа США обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии.



Власти Соединенных Штатов в последнее время намеренно обвиняют Россию в причастности к гибели турецких военных в Сирии, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, американское руководство пытается таким образом испортить отношения между Москвой и Анкарой.



Все обвинения, высказанные американским госсекретарем Майком Помпео о том, что РФ якобы может быть причастна к гибели турецких военных в Сирии, совершенно голословны. Подобные утверждения представляют собой лишь очередную попытку осложнить двусторонние отношения.



Однако подобные действия со стороны Соединенных Штатов не будут иметь успеха, указал Слуцкий. Он напомнил о недавних переговорах Владимир Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые состоялись в Москве. Встреча руководителей РФ и Турции свидетельствовала о "конструктивном уровне диалога между государствами. Кроме того, лидера стран подтвердили необходимость сохранения астанинского формата.



Напомним, в конце февраля США потребовали отказаться от астанинского формата, назвав его неэффективным инструментом для урегулирования ситуации в Сирии.



Автор: Злата Богатова

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