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Путин призвал россиян не закупать продукты впрок
00:14
Фото: livejournal.com
Глава российского государства Владимир Путин рекомендовал гражданам РФ стараться не покупать продукты впрок.
По словам президента, ситуация с поставками в магазины сейчас достаточно стабильная и надежная.
Российский лидер говорил об этом в ходе визита в информационный центр по мониторингу ситуации с распространением коронавируса нового типа, передает ТАСС. Вместе с Владимиром Путиным объект посещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава государства, в частности, ознакомился с системой мониторинга, которая позволяет отслеживать наличие продовольственных товаров и их стоимости в магазинах различных регионов страны. Как пояснил презентовавший эту систему мэр Москвы Сергей Собянин, аналитика прежде всего связана с "наличием продуктов питания, первой необходимости продуктов".
Путину были продемонстрированы онлайн-изображения с камер видеонаблюдения, установленных в торговых объектах, а также кадры, на которых запечатлены обходящие склады и магазины контролеры. Наблюдение за стоимостью продуктовых корзин будет вестись на основе магазинных чеков.
Напомним, за минувшие сутки пациенты с новым коронавирусом были зарегистрированы на территории пятнадцати российских регионов. По данным оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в РФ, четверо заразившихся были выявлены в Москве, по двое - в Калининградской, Самарской и Тверской областях.
По одному новому случаю заражения было зафиксировано в Подмосковье, Красноярском крае, Татарстане и Хакасии, а также целом ряде областей - Архангельской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской и Ярославской.
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