Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Умер Эдуард Лимонов

17.3.2020 22:18

Фото: ridus.ru



Известный российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов скончался в 77-летнем возрасте, рассказал депутат Госдумы Сергей Шаргунов.



По данным агентства "Интерфакс", сведения о смерти литератора уже подтвердили в пресс-службе партии "Другая Россия", которую возглавлял Лимонов.



Как рассказал журналистам руководитель петербургского отделения "Другой России" Андрей Дмитриев, писатель умер в одной из больниц Москвы.



13 марта Эдуард Лимонов на своей странице в фейсбуке сообщал о том, что подписал договор с издательством о публикации своей новой книги "Старик путешествует".



Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Нижегородской области, вплоть до 1974 года проживал в Москве, а потом эмигрировал в Соединенные Штаты. Отправившись в Нью-Йорк, он сотрудничал с газетой "Новое русское слово". С 1980 года писатель проживал во Франции, получил гражданство и близко общался с лидерами местных коммунистов.



В 1990-х годах писатель возвратился в Москву. Восстановив гражданство, он начал активно вести деятельность в качестве политика, издавая газету "Лимонка" и став лидером запрещенной в РФ Национал-большевистской партии. В 2010 году Лимонов учредил партию "Другая Россия", но она так и не смогла получить регистрацию.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 146

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