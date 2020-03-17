|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Умер Эдуард Лимонов
17.3.2020 22:18
Фото: ridus.ru
Известный российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов скончался в 77-летнем возрасте, рассказал депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
По данным агентства "Интерфакс", сведения о смерти литератора уже подтвердили в пресс-службе партии "Другая Россия", которую возглавлял Лимонов.
Как рассказал журналистам руководитель петербургского отделения "Другой России" Андрей Дмитриев, писатель умер в одной из больниц Москвы.
13 марта Эдуард Лимонов на своей странице в фейсбуке сообщал о том, что подписал договор с издательством о публикации своей новой книги "Старик путешествует".
Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Нижегородской области, вплоть до 1974 года проживал в Москве, а потом эмигрировал в Соединенные Штаты. Отправившись в Нью-Йорк, он сотрудничал с газетой "Новое русское слово". С 1980 года писатель проживал во Франции, получил гражданство и близко общался с лидерами местных коммунистов.
В 1990-х годах писатель возвратился в Москву. Восстановив гражданство, он начал активно вести деятельность в качестве политика, издавая газету "Лимонка" и став лидером запрещенной в РФ Национал-большевистской партии. В 2010 году Лимонов учредил партию "Другая Россия", но она так и не смогла получить регистрацию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|