Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин назначил дату голосования по поправкам в Конституции

17.3.2020 21:36

Фото: vk.com



Российский президент Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию, сообщают отечественные средства массовой информации.



Как стало известно, голосование запланировано на 22 апреля.



Глава РФ сегодня, 17 марта, утвердил своим указом дату проведения голосования по поправкам в Конституцию. Президент России Владимир Путин назначил его на 22 апреля. Вместе с тем, здоровье россиян остается главным приоритетом, учитывая пандемию коронавируса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в случае крайней необходимости дату могут пересмотреть, сообщает сегодня ТАСС.



Официальный представитель Кремля пояснил, что Путин, подписывая указ о дате голосования, подчеркивал, что прежде всего нужно "исходить из соображений безопасности и охраны здоровья". Однако "было бы нелогично подписать указ с открытой датой", - добавил Песков.



Ранее общественники и юристы, авторитетные правоведы, видные деятели науки и культуры решили выступить против внесения изменений в Конституцию. На сайте "Эха Москвы" было опубликовано соответствующее обращение, под которым - свыше трехсот подписей.



В Кремле заявили, что приняли во внимание письмо общественников против поправок в Конституцию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на голосовании станет известно соотношение сторонников и противников изменений. Официальный представитель Кремля при этом указал на "огромное количество писем поддержки", которое сейчас поступает в администрацию главы государства.



Автор: Злата Богатова

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