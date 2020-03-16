Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Деятели науки и культуры призывают не допустить изменения Конституции

16.3.2020 21:59

Фото: livejournal.com



Общественники и юристы, авторитетные правоведы, видные деятели науки и культуры решили выступить против внесения изменений в Конституцию.



На сайте "Эха Москвы" было опубликовано соответствующее обращение, под которым - свыше трехсот подписей.



Среди тех, кто подписал это заявление, академики РАН, известные юристы и журналисты. По мнению авторов этого письма, "обнуляющая" сроки президентства поправка является "противоправной, политически и этически неприемлемой". В тексте также указано, что наличие подобной оговорки в Конституции противоречит принципам сменяемости власти, равенства прав и свобод, которые устанавливаются статьями Основного закона государства.



Кроме того, поступило заявление от имени Конгресса интеллигенции, под которым можно увидеть подписи свыше ста общественников и деятелей культуры и науки. Они выступают против изменения Конституции РФ, выражая мнение о том, что так может быть нарушен принцип разделения властей. Кроме того, поправку об "обнулении" включили в документ без обсуждения. Среди подписавших это обращение литератор Дмитрий Быков, артистка театра и кино Лия Ахеджакова и режиссер Гарри Бардин.



Позже в Кремле заявили, что приняли во внимание письмо общественников против поправок в Конституцию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на голосовании станет известно соотношение сторонников и противников изменений. Официальный представитель Кремля при этом указал на "огромное количество писем поддержки", которое сейчас поступает в администрацию главы государства.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16.3.2020 22:39 Россия ограничивает въезд иностранцев

Россия ограничивает въезд иностранцев 16.3.2020 22:29 В кабмине оценили реплику Лукашенко о «полыхающей от коронавируса» России

В кабмине оценили реплику Лукашенко о «полыхающей от коронавируса» России 15.3.2020 22:46 Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с 2019-NCOV

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с 2019-NCOV 14.3.2020 22:00 Американского политика подозревают в наркомании и гомосексуализме

Американского политика подозревают в наркомании и гомосексуализме 14.3.2020 13:36 Посла Китая в США вызвали в Госдеп после заявлений о происхождении коронавируса