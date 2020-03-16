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Деятели науки и культуры призывают не допустить изменения Конституции


16.3.2020 21:59
Деятели науки и культуры призывают не допустить изменения КонституцииФото: livejournal.com

Общественники и юристы, авторитетные правоведы, видные деятели науки и культуры решили выступить против внесения изменений в Конституцию.

На сайте "Эха Москвы" было опубликовано соответствующее обращение, под которым - свыше трехсот подписей.

Среди тех, кто подписал это заявление, академики РАН, известные юристы и журналисты. По мнению авторов этого письма, "обнуляющая" сроки президентства поправка является "противоправной, политически и этически неприемлемой". В тексте также указано, что наличие подобной оговорки в Конституции противоречит принципам сменяемости власти, равенства прав и свобод, которые устанавливаются статьями Основного закона государства.

Кроме того, поступило заявление от имени Конгресса интеллигенции, под которым можно увидеть подписи свыше ста общественников и деятелей культуры и науки. Они выступают против изменения Конституции РФ, выражая мнение о том, что так может быть нарушен принцип разделения властей. Кроме того, поправку об "обнулении" включили в документ без обсуждения. Среди подписавших это обращение литератор Дмитрий Быков, артистка театра и кино Лия Ахеджакова и режиссер Гарри Бардин.

Позже в Кремле заявили, что приняли во внимание письмо общественников против поправок в Конституцию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на голосовании станет известно соотношение сторонников и противников изменений. Официальный представитель Кремля при этом указал на "огромное количество писем поддержки", которое сейчас поступает в администрацию главы государства.

Автор: Злата Богатова

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