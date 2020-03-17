Новости шоу-бизнеса

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Найденная в Поморье стоянка первобытного человека датирована началом 9 тысячелетия до н.э.


17.3.2020 14:26
Найденная в Поморье стоянка первобытного человека датирована началом 9 тысячелетия до н.э.Фото: cod33.ru

По мнению ученых, обнаруженная в Кенозерском национальном парке (Архангельская область) стоянка первобытных людей может быть датирована началом 9 тысячелетия до н.э.

Выводы специалистов основаны на результатах лабораторных исследований.

Изучение древней стоянки, которую ранее обнаружили неподалеку от деревни Косицына, проводилось на базе Российского государственного педуниверситета им. А.И. Герцена.

Данные изотопных исследований свидетельствуют о том, что основная коллекция раннемезолитических изделий относится к середине 8-го тысячелетия до н.э. По мнению ученых, в период Неолита люди в это месте могли проживать в 5 и 4 тысячелетиях до н.э. Позднее они отметились на рубеже Бронзового и Железного веков, в первом тысячелетии до н.э., а также в конце Железного века.

Как информирует пресс-служба Кенозерского национального парка, уже удалось собрать достаточно материала, позволяющего интерпретировать памятник "Косицыно-2" и приступить к созданию соответствующей экспозиции. Предполагается, что в будущем ее разместят в Доме Абрамова, который находится в деревне Зехнова.

Ранее правительство Мексики приняло решение о возвращении древней скульптуры из бронзы в Нигерию. Произведение искусства таможенники ранее изъяли в главном аэропорту мексиканской столицы. Скульптура, которая датируется VI веком и относится к культуре юго-западного города Ифе, была незаконно вывезена из западноафриканской страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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