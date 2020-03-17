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На Камчатке погиб ребенок, катавшийся с горки
17.3.2020 12:00
Фото: livejournal.com
По предварительным данным, мальчик мог получить смертельные травмы, когда столкнулся с каким-то препятствием.
Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранительные органы.
ЧП случилось в Петропавловске-Камчатском, где ребенок шести-семи лет получил смертельные травмы во время катания со снежной горы и скончался. Об этом сегодня передает ТАСС со ссылкой на замглавврача по медчасти городской станции скорой помощи Галину Куликову.
Как стало известно, мальчик умер еще до приезда медиков. Бригаду скорой вызвали жители расположенных рядом домов, которые стали невольными очевидцами трагического инцидента. Предположительно, ребенок мог столкнуться с каким-то препятствием во время очередного спуска.
По словам Галины Куликовой, вместе с погибшим ребенком с горы на ледянке каталась девочка. С травмами ее доставили в краевую больницу. Сейчас маленькая пациентка находится в отделении нейрохирургии, сведений о ее состоянии пока не поступало.
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