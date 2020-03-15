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Со следующего года пенсии россиянам начнут начислять автоматически
06:41
Фото: kaluga24.tv
С 2021 года пенсии россиянам будут начисляться в автоматическом режиме, сообщают "Известия".
Граждане, которым уже исполнилось сорок пять лет, смогут получать соответствующие уведомления при помощи портала госуслуг.
Со следующего года пенсии в России будут начисляться в автоматическом режиме. Как пишут "Известия", такой законопроект сейчас готовит к внесению на рассмотрение Государственной думы РФ Министерство труда.
Предполагается, что уже совсем скоро россияне, которые достигли 45-летнего возраста, смогут получать уведомления о размере их накоплений. Это будет происходить через сайт госуслуг раз в три года.
В ведомстве пояснили, что переход к применению цифровых технологий позволит сформировать максимально комфортные условия для россиян. И подобную инициативу министерства сейчас уже готовы поддержать все фракции Госдумы, в том числе, коммунисты.
По мнению экспертов, готовящиеся перемены смогут отчасти нивелировать недовольство российских граждан состоянием нынешней пенсионной системы.
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