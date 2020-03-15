ИнтерНовости - новости в стране и мире
Единственным континентом без COVID-19 осталась Антарктида
Единственным континентом без COVID-19 осталась Антарктида
Американского политика подозревают в наркомании и гомосексуализме
Американского политика подозревают в наркомании и гомосексуализме
В Москве около здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
В Москве около здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Со следующего года пенсии россиянам начнут начислять автоматическиСо следующего года пенсии россиянам начнут начислять автоматически
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с 2019-NCOVПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с 2019-NCOV
В Чите по жилому дому выстрелили из вертолетной пушкиВ Чите по жилому дому выстрелили из вертолетной пушки
В США за секунды до старта отменили запуск ракеты SpaceXВ США за секунды до старта отменили запуск ракеты SpaceX
В Москве найдено тело сотрудника ФСОВ Москве найдено тело сотрудника ФСО

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 18. Слабое звеноЦветы жизни. 18. Слабое звено
Цветы жизни.17. Повороты судьбыЦветы жизни.17. Повороты судьбы
Цветы жизни. 16. Всадник без головыЦветы жизни. 16. Всадник без головы
Цветы жизни. 15. Капитан и русалкаЦветы жизни. 15. Капитан и русалка
Цветы жизни. 14. Артисты погорелого театраЦветы жизни. 14. Артисты погорелого театра

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Со следующего года пенсии россиянам начнут начислять автоматически


06:41
Со следующего года пенсии россиянам начнут начислять автоматическиФото: kaluga24.tv

С 2021 года пенсии россиянам будут начисляться в автоматическом режиме, сообщают "Известия".

Граждане, которым уже исполнилось сорок пять лет, смогут получать соответствующие уведомления при помощи портала госуслуг.

Со следующего года пенсии в России будут начисляться в автоматическом режиме. Как пишут "Известия", такой законопроект сейчас готовит к внесению на рассмотрение Государственной думы РФ Министерство труда.

Предполагается, что уже совсем скоро россияне, которые достигли 45-летнего возраста, смогут получать уведомления о размере их накоплений. Это будет происходить через сайт госуслуг раз в три года.

В ведомстве пояснили, что переход к применению цифровых технологий позволит сформировать максимально комфортные условия для россиян. И подобную инициативу министерства сейчас уже готовы поддержать все фракции Госдумы, в том числе, коммунисты.

По мнению экспертов, готовящиеся перемены смогут отчасти нивелировать недовольство российских граждан состоянием нынешней пенсионной системы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В Гватемале в ДТП погибла семья россиян с маленьким ребенкомВ Гватемале в ДТП погибла семья россиян с маленьким ребенком
Общественники из разных стран просят спасти часовню с фресками Рериха в ПсковеОбщественники из разных стран просят спасти часовню с фресками Рериха в Пскове
Си Цзиньпин прибыл в УханьСи Цзиньпин прибыл в Ухань
В школах Москвы вводят свободное посещениеВ школах Москвы вводят свободное посещение
Единственного кочующего автора Арктики вновь выдвинули на соискание Нобелевской премииЕдинственного кочующего автора Арктики вновь выдвинули на соискание Нобелевской премии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 970


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru