Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хабаровском крае не удалось спасти пострадавшую в ДТП тигрицу

16.3.2020 04:32

Фото: vestiprim.ru



Амурская тигрица погибла от ранений, предположительно, полученных в результате дорожной аварии.



О происшествии рассказал гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, передает агентство "Интерфакс -Дальний Восток".



Специалисты несколько дней назад изъяли пострадавшее животное из природы для оказания помощи. Как показал рентген, хищница получила множественные ушибы внутренних органов. Ранения оказались смертельными. По словам Сергея Арамилева, ветеринары до последнего боролись за жизнь амурской тигрицы, но спасти редкого зверя не удалось.



По факту ЧП проведут проверку правоохранительные органы. Судя по характеру травм, хищника мог сбить автомобиль. Учитывая, что тигрица достаточно взросла, маловероятно, что она сама бросилась под колеса. Арамилев отметил, что водитель с места аварии скрылся.



Сигнал о тигре, долгое время лежавшем без движения в районе озера Гасси под мостом в снегу, поступил ранее от очевидцев на горячую линию охотнадзора. Инцидент зафиксирован в конце прошлой недели на территории Нанайского района Хабаровского края.



Автор: Злата Богатова

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